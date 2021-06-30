ФНС разработает новые налоговые условия для малого бизнеса

Федеральная налоговая служба (ФНС) изучает возможности нового налогового режима для микро- и малого бизнеса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Основным нововведением станет то, что небольшие предприятия, компании, а также индивидуальных предпринимателей могут освободить от того, чтобы сдавать декларации. Вместо этого исчислением налогов станет заниматься сама ФНС. Бизнесу больше не нужно будет вести бухгалтерский и налоговый учет, а также подавать отчетности, например, в Росстат.

Предлагается также отменить страховые взносы и увеличить налог на деятельность. Информацию об операциях по расчетному счету налогоплательщика ФНС сможет получать напрямую от его банка. Расходными будут считаться только те операции, которые совершались безналичным расчетом.

Однако в настоящее время каких-либо решений еще не принято. На данном этапе идет обсуждение с бизнес-сообществом.

«В целях исследования востребованности проектируемого налогового режима и отдельных его параметров для потенциальных пользователей ФНС России проводит соответствующие опросы, в том числе совместно с кредитными организациями среди их клиентов», — пояснили в ведомстве.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение бизнес-омбудсмена Бориса Титова об оплате простоя сотрудников во время локдауна. По его словам, на этот счет пока нет решений.