На Украине назвали способ, как стать энергонезависимой страной

При увеличении собственной добычи газа на Украине до 25 млрд кубометров в год, этого будет достаточно для того, чтобы страна стала энергонезависимой. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

«При сокращении неэффективного потребления, а мы часто неэффективно потребляем газ, – это позволит Украине выйти фактически на уровень энергонезависимости, то есть мы не будем импортировать газ, мы даже сможем его экспортировать в небольших объемах», — сказал он.

В 2019 году добыча газа компанией «Нафтогаз» составляла 20,7 млрд кубометров при потреблении всей Украиной 29.8 млрд кубометров.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что к 2025 году страна планирует выйти на полное самообеспечение газом. Киев планирует инвестировать 10 млрд гривен ($357 млн) в развитие внутренней добычи газа в ближайшие несколько лет.