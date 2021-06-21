Более 100 компаний участвуют в эксперименте по антиковидным зонам в Москве

Сейчас 108 компаний участвуют в эксперименте по созданию антиковидных зон в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные реестра на портале i.moscow.

Отмечается, что среди этих компаний представлены в том числе рестораны, бары, кафе.

Так, в список попали такие заведения, как ООО «Текила бар энд бум», ООО «Рок-н-ролл», «Островная кухня», «Тануки», винный бар «Лето близко», ресторан «Мост лаундж».

Ранее глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк рассказал о том, сколько ресторанов уже согласились стать зонами, свободными от коронавирусной инфекции.

Сооснователь ресторанной группы Restart Vasilchuk Brothers Алексей Васильчук поделился в интервью «Газете.Ru», что в рамках эксперимента вход в рестораны будет проходить по QR-кодам, которые прошедшие вакцинацию смогут получить на портале mos.ru.

18 июня мэр Москвы Сергей Собянин поддержал инициативу столичных рестораторов и объявил, что «бесковидные» рестораны смогут начать работать в Москве с 19 июня. По его словам, сначала проект будет осуществлен в полутора-двух десятках заведений.