Опыт участия в СВО лег в основу дипломного проекта студента из Мордовии

Студент Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева Андрей Шепелев после участия в специальной военной операции принял решение разработать проект в сфере информационных технологий, направленный на укрепление обороноспособности страны. Об этом он рассказал «Газете.Ru».

Шепелев обучался в Аграрном институте Национального исследовательского Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева, однако позднее решил сменить направление подготовки. Чему хочет посвятит жизнь, молодой человек осознал на СВО.

«Получив в 2022 повестку, отправился на фронт. Защита Родины для меня — как защита матери», — рассказал Шепелев.

Молодой человек принимал участие в боевых действиях до 2024 года, был награжден медалью «За храбрость» II степени. После получения тяжелого ранения и прохождения реабилитации завершил военную службу и вернулся к обучению в МГУ им. Н.П. Огарева, но на другое направление — «Информатика и вычислительная техника».

«Опыт участия в СВО направил меня — на фронте у меня сформировалась идея, для реализации которой требуется знание программирования. Это разработка для вычисления противника по источника звука», — пояснил Шепелев.

В настоящее время студент обучается на втором курсе и работает над проектом. Он станет дипломной работой Шепелева, и с этим же направлением он планирует связать дальнейшую жизнь.

Также молодой человек занимается патриотическим воспитанием молодежи, регулярно проводит просветительские мероприятия со школьниками и студентами Мордовии. Параллельно играет в адаптивный футбол и принимает участие в республиканских спартакиадах среди ветеранов и участников боевых действий.