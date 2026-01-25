Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

Опыт участия в СВО лег в основу дипломного проекта студента из Мордовии

Студент-участник СВО Шепелев решил создать IT-проект оборонной направленности
Shutterstock

Студент Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева Андрей Шепелев после участия в специальной военной операции принял решение разработать проект в сфере информационных технологий, направленный на укрепление обороноспособности страны. Об этом он рассказал «Газете.Ru».

Шепелев обучался в Аграрном институте Национального исследовательского Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева, однако позднее решил сменить направление подготовки. Чему хочет посвятит жизнь, молодой человек осознал на СВО.

«Получив в 2022 повестку, отправился на фронт. Защита Родины для меня — как защита матери», — рассказал Шепелев.

Молодой человек принимал участие в боевых действиях до 2024 года, был награжден медалью «За храбрость» II степени. После получения тяжелого ранения и прохождения реабилитации завершил военную службу и вернулся к обучению в МГУ им. Н.П. Огарева, но на другое направление — «Информатика и вычислительная техника».

«Опыт участия в СВО направил меня — на фронте у меня сформировалась идея, для реализации которой требуется знание программирования. Это разработка для вычисления противника по источника звука», — пояснил Шепелев.

В настоящее время студент обучается на втором курсе и работает над проектом. Он станет дипломной работой Шепелева, и с этим же направлением он планирует связать дальнейшую жизнь.

Также молодой человек занимается патриотическим воспитанием молодежи, регулярно проводит просветительские мероприятия со школьниками и студентами Мордовии. Параллельно играет в адаптивный футбол и принимает участие в республиканских спартакиадах среди ветеранов и участников боевых действий.
 
Теперь вы знаете
Халтура на стороне или карьера в офисе: могут ли уволить с основного места из-за подработки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+