Стало известно, какую выпечку от подмосковной пекарни «Машенька» ел Путин

Президент России Владимир Путин попробовал сочники с творогом из подмосковной пекарни «Машенька». Об этом рассказал ее владелец Денис Максимов в беседе с РИА Новости.

«Мы отправляли пирожки с капустой, лук-яйцо, с картошкой, были слоечки со свежей ягодой — с клубникой, с вишней, и, по-моему, сочники. Если не ошибаюсь, на кадрах он пробует сочник с творогом. Мне показалось, что это был именно он», — сказал предприниматель.

Максимов отметил, что на данный момент не планирует переименовывать сочники с творогом в «президентские», хотя таких предложений от людей много, отметил владелец пекарни. Однако бизнесмен считает, что это перебор и спекулировать на внимании главы государства он не хочет.

22 января пекарня «Машенька» подготовила корзину с угощениями для, предположительно, спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа. Он приезжал в Москву на встречу с Путиным. Вкусный подарок включал в себя традиционные американские десерты.

