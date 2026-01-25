Орешкин: РФ решит, что сделать с ее активами в США в случае разблокировки

Россия в случае разблокировки ее активов в США в размере $1 млрд даст распоряжение о том, как их использовать. Об этом в беседе с корреспондентом «России 1» Павлом Зарубиным заявил заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин.

«Миллиард [долларов] принадлежит Российской Федерации, и мы дадим распоряжение о том, как мы считаем правильным его использовать», — сказал он.

21 января президент РФ Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности РФ, в ходе которого заявил, что Москва может направить $1 млрд из замороженных российских активов в «Совет мира». Он также сообщил, что часть средств могут использовать для восстановления территорий, пострадавших в ходе боевых действий в ходе российско-украинского конфликта.

По данным пресс-секретарь президента РФ Дмитрия Пескова, сумма замороженных в США российских активов составляет чуть меньше чем $5 млрд.

Ранее Трамп оценил идею Путина направить в «Совет мира» замороженные активы России.