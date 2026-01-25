«Они ждут»: Карпин о возможном уходе Захаряна из «Реала Сосьедад»

Главный тренер сборной России назвал беспочвенными слухи о возможном уходе полузащитника Арсена Захаряна из «Реал Сосьедад». Его слова передает «Чемпионат».

«Слухи об уходе Захаряна из «Реал Сосьедад» абсолютно беспочвенны. Арсен должен наконец восстановиться от болячек, и они ждут. Не рассматривают никакие варианты, как минимум до лета», — заявил Карпин.

Ранее в СМИ появилась информация о намерении нового тренера «Реал Сосьедада» Пеллегрино Матараццо не допускать к играм Захаряна до конца сезона. Наставник уже провел личную беседу с игроком и сообщил ему о своем решении.

В нынешнем сезоне Арсен Захарян провел за «Реал Сосьедад» 16 матчей, в которых забил один гол.

19 августа 2023 года «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против «Лас-Пальмас», появившись на поле на 75-й минуте.

Ранее Карпин назвал целью своего приезда в Испанию разговор с Захаряном.