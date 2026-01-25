В Совфеде рассказали о последствиях одержимости Украиной для Европы

Европа «выпала» из «большого глобального четырехугольника», в который она входила вместе с США, Россией и Китаем, и произошло это из-за одержимости Украиной и отказа от связей с РФ. Об этом в своем Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков.

«Сфокусировавшись на украинском кризисе и схватке с Россией, порвав с ней связи, Европа выпала из большого глобального четырехугольника, в который она входила наряду с США, Россией и Китаем. Сегодня ее глобальный вес несравненно ниже, чем вес трех ведущих держав мира, о чем ей постоянно напоминает Дональд Трамп», — отметил Пушков.

По словам сенатора, Европы уже нет на Ближнем востоке, ее влияние в Африке «падает», а в Азии ЕС воспринимают как «политического карлика».

«Все это во многом происходит из-за одержимости Европы Украиной и ее стремлением нанести поражение России на этом направлении. <...> Искушение Украиной привело к ослаблению нынешней коллективной Европы на всех направлениях», — отметил он.

Пушков отметил, что за последние 300 лет страны Европы трижды пытались «освоить и так или иначе присоединить территории, которые в XX веке стали обозначать понятием «Украина»». И всегда европейские державы ставили цель вступить в схватку с Россией, тогда как «Украина была местом схватки», написал сенатор. Сейчас же история повторяется, и Европа снова пытается «освоить» и присоединить Украину, нанеся России «стратегическое поражение». В итоге европейцы вновь находятся «на грани поражения» и страдают «экономически, финансово и политически», подчеркнул Пушков.

Также сенатор привел слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что «без Украины Европа никогда не сможет стать сильной». По словам сенатора, это заявление «не выдерживает критики», ведь как только Европы «пытается вобрать в себя Украину, она становится слабее».

В выступлении на форуме в Давосе 22 января Зеленский заявил, что Европа не знает, как себя защитить, а также призвал разместить войска ЕС на Украине. Затем он подчеркнул, что Украина могла бы стать основой для объединенных сил Европы.

Ранее Зеленского уличили в попытке стравить между собой союзников.