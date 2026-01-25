Россиянин поставил 300 тысяч рублей на матч Counter-Strike 2 и проиграл

Клиент букмекерской конторы из России потерял 300 тыс. рублей, сделав ставку на полуфинальный матч турнира BLAST Bounty Winter 2026 по Counter-Strike 2. Об этом сообщает портал Betonmobile.

По данным издания, игрок поставил на победу команды Team Vitality над Team Falcons с коэффициентом 1,42. Однако встреча завершилась победой Team Falcons со счетом 2:1, из-за чего ставка оказалась проигрышной.

Турнир BLAST Bounty Winter 2026 проходит с 13 по 25 января. Общий призовой фонд соревнований составляет $1,15 млн.

До этого в Кузбассе завершили расследование уголовного дела в отношении 26-летнего жителя Прокопьевска, который ограбил отца и проиграл деньги в онлайн-казино. По данным следствия, подозреваемый получил доступ к банковскому счету отца. Несколько дней он переводил деньги на свою карту.

О краже мужчина узнал, когда получил от банка уведомление о блокировке подозрительной транзакции. Обратившись в финансовую организацию, отец выяснил, что с его счета на карту сына было переведено свыше миллиона рублей. После этого он обратился с заявлением в полицию.

Ранее тренер по Counter-Strike 2 рассказывал о заработке от 80 до 120 тысяч рублей в месяц.