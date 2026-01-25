Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

Россиянин поставил 300 тысяч рублей на матч Counter-Strike 2 и проиграл

Россиянин проиграл 300 тыс. рублей, поставив на полуфинал BLAST по CS2
«Газета.Ru»

Клиент букмекерской конторы из России потерял 300 тыс. рублей, сделав ставку на полуфинальный матч турнира BLAST Bounty Winter 2026 по Counter-Strike 2. Об этом сообщает портал Betonmobile.

По данным издания, игрок поставил на победу команды Team Vitality над Team Falcons с коэффициентом 1,42. Однако встреча завершилась победой Team Falcons со счетом 2:1, из-за чего ставка оказалась проигрышной.

Турнир BLAST Bounty Winter 2026 проходит с 13 по 25 января. Общий призовой фонд соревнований составляет $1,15 млн.

До этого в Кузбассе завершили расследование уголовного дела в отношении 26-летнего жителя Прокопьевска, который ограбил отца и проиграл деньги в онлайн-казино. По данным следствия, подозреваемый получил доступ к банковскому счету отца. Несколько дней он переводил деньги на свою карту.

О краже мужчина узнал, когда получил от банка уведомление о блокировке подозрительной транзакции. Обратившись в финансовую организацию, отец выяснил, что с его счета на карту сына было переведено свыше миллиона рублей. После этого он обратился с заявлением в полицию.

Ранее тренер по Counter-Strike 2 рассказывал о заработке от 80 до 120 тысяч рублей в месяц.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27702955_rnd_7",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
Халтура на стороне или карьера в офисе: могут ли уволить с основного места из-за подработки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+