В МИД заявили, что Россия не меняла позицию по захвату Мадуро

Позиция России по захвату американцами президента Венесуэлы Николаса Мадуро не изменилась. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью ТАСС.

«Его захват был осуществлен с грубым нарушением очень многих положений международного права. Я понимаю, что у администрации США подход ко всему этому иной. Но наш подход от этого не меняется», — сказал Рябков.

Он назвал неприемлемым, чтобы высшее должностное лицо суверенного государства подвергалось «настолько произвольным и противоправным действиям со стороны другого государства».

3 января вооруженные силы США нанесли авиаудары по военным объектам в Венесуэле и провели наземную операцию спецназа, в ходе которой арестовали президента и его жену Силию Флорес. Их вывезли в США, где Мадуро предстал перед судом по обвинению в наркотерроризме и контрабанде кокаина.

Позже Минюст США опубликовал меморандум, в котором говорится, что атака отражает интересы венесуэльской оппозиции и отвечает просьбам «законного правительства Венесуэлы сместить узурпатора в Каракасе».

Ранее Трамп назвал «секретное оружие», которое помогло США захватить Мадуро.