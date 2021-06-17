Россияне начали перекладывать пенсионные накопления

За первые пять месяцев 2021 года заявления на перевод пенсионных накоплений между страховщиками подали 42 тысячи россиян. Такие данные приводит Пенсионный фонд России (ПФР), пишет «Коммерсантъ».

Точных данных за аналогичный период прошлого года нет, однако аналитики рекомендуют сравнивать показатель с результатом первого квартала 2020 гола, когда перевод осуществили 23,2 тысячи граждан.

Также выросло количество желающий перейти из ПФР в НПФ. К 1 июня этого года о таком желании заявили 5,7 тысяч россиян по сравнению с 1,4 тысячью в первом квартале 2020-го.

При этом эксперты утверждают, что уровень перехода клиентов по ОПС (обязательное пенсионное страхование) существенно снизился за последние годы. В масштабах рынка переход 3 тысяч или даже 30 тысяч клиентов — это малая погрешность.

Малоактивное обращение граждан за услугами в негосударственные пенсионные фонды отчасти связано с ограничениями, установленными Банком России.

Аналитики ожидают, что в этом году результаты переходной кампании будут выше прошлогодних.

Ранее сообщалось, что в России может вырасти количество граждан, которые не смогут претендовать на получение страховой пенсии по старости.