Мишустин призвал сделать цены на отечественные продукты доступными

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал обеспечение широкого выбора качественных отечественных продуктов по доступным ценам одним из основных приоритетов агропромышленного комплекса России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Премьер отметил, что в агропромышленном комплексе было немало сделано для успешного импортозамещения и напомнил, что работа над созданием конкурентоспособного и высокотехнологичного агрокомплекса — задача, поставленная перед правительством президентом.

«Главный приоритет — продовольственная безопасность, речь идет об обеспечении широкого выбора качественных отечественных продуктов по доступным ценам», — сказал он в ходе заседания правительства, посвященного докладу о ходе и результатах реализации в 2020 году государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

В прошлом году президент России Владимир Путин утвердил новую редакцию Доктрины продовольственной безопасности, которая устанавливает необходимый уровень самообеспечения страны основными видами продовольствия, сельскохозяйственной продукции и сырья. Самообеспечение устанавливается на уровне 60-95% в зависимости от группы товаров.