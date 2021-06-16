Госдума отменила подачу декларации при продаже недорогой недвижимости

Государственная дума приняла закон, который отменяет обязанность подавать налоговую декларацию формы 3-НДФЛ при продаже жилых домов, квартир, комнат на сумму до миллиона рублей в год. Об этом сообщает ТАСС.

В настоящее время россиянам необходимо заплатить НДФЛ в случае продажи недвижимого имущества, которым они владели меньше минимального предельного срока, составляющего в общем случае пять лет, а в ряде случаев — три года (например, при продаже единственного либо унаследованного жилья).

Ставка НДФЛ в 13% взимается с суммы продажи недвижимости, которую можно уменьшить либо на сумму ее покупки, либо на налоговый вычет.

Максимальная сумма вычета при продаже жилых домов, квартир, комнат составляет миллион рублей в год, а при продаже гаражей и нежилых помещений — 250 тыс. рублей.

Принятый закон отменяет необходимость подавать декларацию, если вырученная от продажи недвижимости сумма составляет не выше полученного налогового вычета.

Ранее специалист по налогообложению компании «Авахо» Станислав Манжиевский рассказал, нужно ли платить «налог для богатых» при продаже квартиры.