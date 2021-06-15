В Варшаве заявили о провале попыток остановить «Северный поток — 2»

Член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский назвал попытки остановить «Северный поток — 2» провалом. Об этом он написал в статье издания Myśl Polska.

Автор выделил три направления внешней политики страны: безусловное подчинение интересам США, борьбу со строительством газопровода и вражду с Россией.

Модзелевский также отметил, что прежние либеральные власти в Варшаве пытались всеми способами угодить Берлину и лично канцлеру Германии Ангеле Меркель.

«К нашим протестам (в адрес строительства «Северного потока — 2» — прим. ред. «Газета.Ru») никто не прислушался, они оказались совершенно бесполезными», — пишет Модзелевский.

Он считает, что поляки сами привели себя к поражению, «когда поставили на кон авторитет страны», якобы не имея при этом никаких интересов, связанных с трубопроводом. Кроме того, эксперт признал провал политики в отношении Украины, где, по его словам, никто не хочет видеть Польшу.

Ранее польский сейм призвал Европу, прежде всего Германию, принять меры, которые могли бы помешать строительству «Северного потока — 2».

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину, которая опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.