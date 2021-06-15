Набиуллина сообщила, что экономика России восстановилась до докризисного уровня

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что экономике страны удалось восстановиться до докризисного уровня. Об этом сообщает ТАСС.

Она подчеркнула, что по ряду направлений и отраслям экономика России даже вышла в рост.

Во вторник, 15 июня, глава ЦБ представляет отчет о работе регулятора за 2020 год в Госдуме.

По ее словам, Банк России продолжит принимать меры, пока не увидит, что участники финансового рынка ведут себя добросовестно.

«Мы будем здесь продолжать «закручивать гайки», пока не увидим, что рынок ведет себя более зрело, свою выгоду видит в долгосрочных отношениях с клиентами, а не выманивании здесь и сейчас денег недобросовестным образом», — добавила она.

Ранее сообщалось, что ЦБ резко поднял ключевую ставку. С тем же шагом происходило и апрельское повышение. Ставка в 5,5% устанавливалась ЦБ и в прошлом году — позже она была снижена в качестве антикризисной меры.