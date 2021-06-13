Украина рассчитывает на компенсацию потерь из-за «Северного потока – 2»

Киев рассчитывает получить компенсацию после запуска российского газопровода «Северный поток – 2», сообщил глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию Welt.

«Решительность США компенсировать [потери] Украине, если «Северный поток — 2» будет достроен, в последнее время явно выросла», — заявил министр.

По его словам, украинские власти обдумают предложение переговоров о компенсации, если оно поступит. При этом Кулеба подчеркнул, что Киев не будет безоговорочно соглашаться на любые предложения.

10 июня оператор строительства «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG сообщил, что морская часть первой нитки российского газопровода технически завершена, секции соединены между собой. С 11 июня начались пусконаладочные работы по заполнению трубопровода газом.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину, которая опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.

Ранее глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко увидел риск «полномасштабной войны» в случае отказа России от транзита газа через украинскую территорию после запуска «Северного потока — 2».