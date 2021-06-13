Главы стран G7 объявили о введении инвестиций для «зеленых» проектов

Главы стран Большой семерки (G7) объявили о введении партнерских проектов по инвестициям для «зеленых» проектов, сообщает Reuters.

Новый план инвестиций получил название «Восстановить лучше, чем было, на благо мира», его цель — увеличить международное финансирование экологичных инфраструктурных проектов.

Среди таких указаны, например, развитие железных дорог в Африке, расширение строительства ветряных электростанций в Азии и некоторые другие. Общая сумма инвестиций составит до $100 млрд в год.

«Как демократические страны, мы несем ответственность за то, чтобы помочь развивающимся странам воспользоваться преимуществами «чистого» развития через справедливую и прозрачную систему. У G7 есть беспрецедентная возможность провести глобальную Зеленую промышленную революцию, которая может изменить наш образ жизни», — заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Тем не менее, некоторые представители экологических организаций, присутствовавшие на заседании G7, подвергли критике заявления лидеров Большой семерки и Бориса Джонсона в частности, назвав их «повторением прошлых обещаний».

Ранее стало известно, что «Северный поток — 2» не будет темой саммита G7.