Путин отметил продолжение восстановления экономики после COVID-19

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Минпромторга Денисом Мантуровым оценил процесс восстановления экономики страны от кризиса, спровоцированного пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС.

«К сожалению, все последствия пандемии пока еще не преодолены, и борьба с этой болезнью еще продолжается. Тем не менее экономика восстанавливается, восстанавливается реальный сектор экономики», — сказал лидер государства.

Ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов на сессии в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил, что общий объем господдержки экономики страны в период пандемии коронавируса составил 4 трлн рублей.

До этого Путин заявил, что экономика страны выходит из сложной ситуации, сложившейся на фоне пандемии коронавируса

С начала пандемии в государстве зарегистрировано 5 156 250 случаев коронавируса в 85 регионах, умерли 124 895 человек, выздоровели 4 761 899.