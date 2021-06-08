США потребовали от Германии обеспечить «целостность Украины» в связи с «Северным потоком»

США добиваются того, чтобы ФРГ сделал шаги для обеспечения «целостности Украины» в связи с предстоящим началом эксплуатации газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе выступления на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

«Потенциально она [Украина] теряет транзитные сборы [от прокачки через ее территорию российского природного газа], если трубопровод [«Северный поток — 2»] идет в обход Украины, и с этим надо что-то делать», — сказал он.

По словам главы американского внешнеполитического ведомства, «Россия не может использовать газ или энергоресурсы в качестве инструмента принуждения в отношениях с Украиной или какой бы то ни было другой страной в Европе».

»[Есть также] другие пути обеспечения безопасности и укрепления Украины, различные механизмы применения [карательных мер], позволяющие обеспечить автоматизм в наших [США] и Германии действиях, если Россия действует ненадлежащим образом», — убежден госсекретарь США.

Говоря о «восстановлении целостности украинцев», Блинкен подразумевает компенсацию потерь, которые несет Киев в связи с «транзитными сборами».

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.

Ранее Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме напомнил о том, что проект газопровода «Северный поток — 2» носит исключительно экономический характер, а тезис об обходе других транзитеров не соответствует действительности.