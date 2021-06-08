Зарубежные компании будут платить цифровой налог в России

Зарубежные корпорации будут платить 3% с дохода, который они получают от российских пользователей. Об этом сообщает Forbes.

По словам источника издания в Министерстве цифрового развития, под действие нового налога попадут и маркетплейсы — они также должны будут заплатить 3% от дохода, который получают от покупок россиян.

В частности, Facebook должен будет отдать указанный процент прибыли от суммы, которую компания заработала на платежах россиян или на монетизации их обезличенных данных. Налоги с иностранных корпораций направят на льготы для отечественных цифровых компаний, так как «их больше невозможно финансировать из государственного бюджета», подчеркнул собеседник издания.

По словам чиновника, такая же практика существует в Великобритании, где подобный закон действует с 1 апреля 2021 года и составляет 2% от прибыли, полученной от британских пользователей.

Представитель зампреда правительства Дмитрия Чернышенко также подтвердил, что закон находится в разработке.

Ранее министры финансов стран «Группы семи» (G7) пришли к мнению, что минимальный налог на прибыль крупных корпораций должен составлять минимум 15%.