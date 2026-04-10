Прокуратура назвала возможную причину прорыва плотины в Дагестане

В связи с прорывом плотины Геджухского водохранилища на реке Дарвагчай в Дагестане природоохранная прокуратура инициирует расследование по статьям о халатности и нарушении охраны окружающей среды. Об этом говорится в Telegram-канале Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

«Установлено, что собственник и организации, использующие комплекс Геджухского водохранилища на реке Дарвагчай, не обеспечили безопасную эксплуатацию гидротехнического сооружения, что привело к прорыву плотины», — отметили в ведомстве.

Материалы надзорного органа переданы в следственное управление СК РФ по Дагестану для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовных дел по ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при эксплуатации объекта) и ст. 293 УК РФ (халатность).

Из-за сильных дождей, прошедших 28 марта и в период с 4 по 5 апреля, Дагестан столкнулся с масштабным наводнением. Власти республики ввели режим ЧС в ряде крупных городов и районов, а позднее в регионе был объявлен режим ЧС федерального характера.

Разлив воды вызвал подтопление участка федеральной трассы в Дербентском районе. Прорыв дамбы на Геджухском водохранилище стал причиной эвакуации более 4 тыс. человек из четырех микрорайонов Дербентского района. Согласно последним данным, в результате наводнения не выжили шесть человек, пострадали более 6,2 тыс. Были возбуждены уголовные дела.

Ранее сообщалось, что собственник дамбы не устранил выявленные Ростехнадзором нарушения.5

 
