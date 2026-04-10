Медведев рассказал о содержании новых учебников по обществознанию

С помощью новых учебников по обществознанию российские школьники смогут расширить кругозор и научиться аргументированно отстаивать свое мнение. Об этом рассказали в секретариате заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, пишет РИА Новости.

«Этот предмет объединяет в себе основы наук, которые изучают общество в целом и деятельность в нем человека. В их числе – философия, социальная психология, история, социология, правоведение, политология, культурология и другие», — сказал Медведев, слова которого приводит секретариат.

Политик стал главным редактором новых школьных учебников по обществознанию для 9-11-х классов.

До этого министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что школьная программа по обществознанию станет более практико-ориентированной.

С 1 сентября обществознание будет преподаваться только в 9-11-х классах. Кравцов рассказал, что ведомство подготовило единые учебники по этому предмету для учащихся трех последних классов.

Ранее сообщалось, что учебники новейшей истории России завершат встречей Путина и Трампа на Аляске.

 
