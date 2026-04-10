СМИ рассказали о напряженном разговоре Трампа и Нетаньяху по Ливану

Президент США Дональд Трамп и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху провели непростой телефонный разговор перед тем, как председатель правительства еврейского государства анонсировал в ближайшем будущем прямые переговоры с Ливаном. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

«По словам американского и израильского источника, знакомого с разговором, Трамп провел напряженный телефонный разговор с Нетаньяху в четверг, перед тем как Израиль объявил, что будет добиваться прямых переговоров с Ливаном о прекращении огня», — отмечается в сообщении.

В канцелярии Нетаньяху ответили CNN, что разговор не был напряженным и прошел в дружественной атмосфере.

9 апреля телеканал NBC News сообщил, что Трамп призвал Нетаньяху снизить интенсивность израильских ударов по Ливану, чтобы способствовать успеху переговоров с Ираном. После этого Нетаньяху заявил, что Израиль начнет прямые переговоры с Ливаном о разоружении ливанского шиитского движения «Хезболла» и урегулировании конфликта в «ближайшее возможное время».

8 апреля израильские войска нанесли самую масштабную серию ударов по объектам «Хезболлы» в Ливане с начала нынешней эскалации. Как заявили в армейской пресс-службе, атака длилась 10 минут. Удары были совершены по центрам разведки и управления «Хезболлы», огневой инфраструктуре движения, его военно-морским силам, а также объектам элитного подразделения «Радван» в составе организации.

Ранее лидер «Хезболлы» заявил о продолжении войны с Израилем, несмотря на позицию властей Ливана.