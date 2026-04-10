Минюст обновил реестр иноагентов

Минюст включил в реестр иноагентов «Совет татар мира» и внука Алексея Толстого
Минюст обновил реестр иноагентов, включив в него пять человек и проект «Совет татар мира». Информация об этом опубликована на сайте министерства.

В число иноагентов внесли филолога и журналиста Ивана Толстого, внука писателя Алексея Николаевича Толстого, а также основателя паблика «Азиаты России» Василия Матенова («Матюнэ Батлай, Батлай»), общественного деятеля Ризвана Кубакаева, феминистку Лилию Вежеватову и активиста движения «Голос» (организация включена Минюстом в список иноагентов) Романа Удота.

По информации Минюста, все эти лица, которые сейчас находятся за пределами Росси, а также организация «Совет татар мира» распространяли недостоверную информацию о политике российских властей, выступали против спецоперации и т.д.

В конце марта список иноагентов пополнился тремя новыми именами: в перечень, в частности, были внесены режиссер фильма «Господин Никто против Путина» Павел Таланкин, журналистка Марина Скорикова и обвинявшийся в хищениях на космодроме Восточный Виталий Гинзбург.

Ранее Минюст исключил 75 человек из реестра иноагентов.

 
Теперь вы знаете
Будут ли платить пенсии, кто придумал биткоин и как исчезают банки. Главное про деньги за неделю
