Неадекват распылил на полицейских газовый баллончик в Петербурге

В Петербурге неадекват с газовым баллончиком напал на полицейских. Об этом сообщает Telegram-канал «Дорожный инспектор».
Инцидент произошел 10 апреля у дома №12 по Пейзажной. Неадекватный местный житель распылил на сотрудников полиции, которые прибыли на помощь участковому, газовый баллончик.
Правоохранители задержали агрессора. В данный момент сотрудники патрульно-постовой службы выясняют детали и обстоятельства произошедшего.
До этого пассажир московского метро распылил в глаза женщине газовый баллончик. В результате пострадавшая получила химический ожог глаз. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.
Ранее в Калининграде две женщины получили ожоги глаз, сделав замечание подросткам.