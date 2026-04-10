Прокуратура организовала проверку после взрыва в шахте в Ростовской области

В Ростовской области прокуратура организовала проверку после взрыва в шахте

Прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства в сфере охраны труда, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося. По факту инцидента следователи возбудили уголовное дело, ход расследования контролирует надзорное ведомство. Для координации работы экстренных служб и правоохранителей на место выехал Красносулинский городской прокурор.

Инцидент произошел на шахте «Шерловская-Наклонная». При проведении работ по заряжению забоя монтажной камеры произошел взрыв. В результате один из шахтеров не выжил, еще троим понадобилась помощь медиков.

Ранее два человека не выжили при обрушении в заброшенной штольне в российском регионе.