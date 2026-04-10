Совладелец Яндекса стал крупнейшим акционером Ozon

Компания «О23» Чачавы стала крупнейшим акционером Ozon с долей в почти 35%

Компания «О23» венчурного инвестора, совладельца Яндекса Александра Чачавы стала крупнейшим акционером группы Ozon. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные из отчета маркетплейса по международным стандартам финансовой отчетности.

Из него следует, что «О23» нарастила свою долю до 34,95%. Доля АФК «Система» составляет 31,8%, остальные 33,25% распределены между миноритариями.

В июле 2025 года стало известно, что структуры Чачавы приобрели компанию АО «О23», которая на тот момент владела 27,71% Ozon. Бизнесмен тогда заявил, что сделка стала знаковым событием в его карьере.

Весной того же года сообщалось, что холдинг «Восток Инвестиции», входящий в состав калининградского юрлица «Кенигсберг Инвестментс», продал 27,713% акций маркетплейса Ozon за 38,2 млрд рублей.

Уставный капитал МКПАО «Озон» составляет две акции класса А и 216 413 733 обыкновенные акции. АФК и «О23» имеют по одной акции класса А, которые дают право назначать и освобождать до трех членов совета директоров, пока держатель владеет долей не менее 25% компании.

