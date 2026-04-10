Трамп заявил о «мощной перезагрузке» в мире

Президент США Дональд Трамп перед переговорами с иранской стороной в Пакистане в социальной сети Truth Social заявил о мощной перезагрузке в мире.

«Самая мощная перезагрузка в мире!» — написал глава Белого дома.

8 апреля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что американский президент и его команда будут вести переговоры с Ираном только при свободе судоходства в Ормузском проливе.

За день до этого Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном. По его словам, Вашингтон получил от Тегерана предложение из 10 пунктов об урегулировании конфликта и готов продолжить работу на его основе. Американский лидер также отметил, что в рамках соглашения о прекращении огня Иран согласился разблокировать Ормузский пролив.

Позднее Израиль, по сообщениям международных агентств, поддержал перемирие. Однако Ливан, в котором проводится израильская операция против «Хезболлы», не попадает под эти условия. В израильской армии заявили о прекращении ударов по Ирану, но не по «Хезболле».

В марте Трамп говорил, что якобы впечатлил президента России Владимира Путина военной операцией против Ирана.

Ранее в США заявили, что Иран «подвинул» существующие центры силы.