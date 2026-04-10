В Иране рассказали, чего ждут перед переговорами с США

Иран перед переговорами ждет прекращения огня в Ливане и разблокировки активов

Иран перед тем, как начать мирные переговоры с США, ожидает прекращения огня в Ливане и разблокировки своих активов. Об этом в социальной сети X заявил председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф.

«Две из мер, взаимно согласованных сторонами, все еще не реализованы: прекращение огня в Ливане и разблокировка активов перед тем, как перейти к переговорам. Необходимо решить эти два вопроса перед переговорами», — написал он.

10 апреля телеканал Press TV со ссылкой на свои источники заявил, что Тегеран прекратит любые переговоры с Вашингтоном в Пакистане, касающиеся урегулирования конфликта и достижения двустороннего соглашения, в случае возобновления Израилем бомбардировок территории Ливана.

По данным вещателя, Иран несколько раз переносил отправку своей делегации в Исламабад для проведения переговоров с Соединенными Штатами из-за продолжающихся атак Израиля на ливанской территории. Иранская сторона предупредила Вашингтон, что продолжение израильской агрессии может поставить крест на переговорах, в результате чего США были вынуждены оказать давление на Израиль, чтобы тот прекратил нанесение ударов по Бейруту.

7 апреля в США объявили о двухнедельном перемирии с Ираном. Белый дом получил от Тегерана план урегулирования конфликта, включающий 10 пунктов. Исламская Республика, в свою очередь, согласилась разблокировать Ормузский пролив.

Ранее Пезешкиан заявил, что удары по Ливану сделают бессмысленными переговоры с США.