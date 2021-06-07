Решетников допустил повышение налогов для тех, кто выводит деньги за рубеж

Министр экономического развития России Максим Решетников сообщил о возможной донастройке налоговой системы, чтобы бизнес меньше средств выводил за рубеж. Об этом он сказал в интервью РБК на Петербургском международном экономическом форуме.

Он выразил мнение, что предприниматели, не участвующие в новом инвестиционном цикле, должны быть готовы больше денег отдавать государству.

По его словам, изменения необходимо проводить аккуратно, чтобы не допустить революций. В основном речь идет о повышении налогов для компаний, выплачивающих огромные дивиденды акционерам.

Решетников добавил, что Минфин уже представил первые заготовки этого проекта. В ближайшее время предстоит их обсуждение, в том числе с бизнесом. Министр отметил, что запретить компаниям выплачивать дивиденды невозможно и государство в принципе не выступает против таких выплат, чтобы сохранить фондовый рынок, однако следует их сократить.

По данным ВЦИОМ, большинство россиян готовы платить высокие налоги и одобряют прогрессивную шкалу налогообложения, если бедные люди при этом будут получать от государства больше поддержки.