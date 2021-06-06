Решетников высказался о мерах защиты потребителей от роста цен

Министр экономического развития России Максим Решетников в интервью FT высказался о мерах защиты потребителей на внутреннем рынке от роста цен.

В частности, он рассказал о мерах, которые должны побудить отечественных производителей больше инвестировать в производство. По словам Решетникова, речь идёт о «наших источниках роста за счет добавления новых производственно-сбытовых цепочек».

«Зерно подталкивает животноводство вперед, животноводство продвигает вперед молоко и так далее», - привел пример глава МЭР.

«Что касается демпферного механизма, то это постоянно действующий долгосрочный механизм, который останется и который предотвратит этот перенос колебаний цен, их пиков на наш рынок, с другой стороны, даст необходимые ресурсы для производителей, чтобы шли инвестиции в наш агропромышленный сектор – это одна из точек нашего роста», — цитирует Решетникова ТАСС.