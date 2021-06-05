Белоусов назвал общий объем господдержки экономики в пандемию

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов на сессии в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил, что общий объем господдержки экономики страны в период пандемии коронавируса составил 4 трлн рублей, передает ТАСС.

«Это к вопросу о металлургах. Я [владельцу НЛМК Владимиру] Лисину лично сказал, было закрытое совещание: вы устроили какие-то вопли из-за нескольких десятков миллиардов рублей при нескольких десятках миллиардов рублей при ваших доходах. Мы спалили на этой истории [на поддержке экономики в период пандемии ] 4 трлн рублей, у вас ничего не взяв», — сказал Белоусов.

По его словам, эта сумма была взята правительством у банков в виде заимствований.

Ранее Ассоциация предприятий черной металлургии «Русская Сталь» попросила власти не вводить дополнительное регулирование отрасли. Согласно заявлению металлургов, крупнейшие компании отрасли устанавливают цены на металлопрокат на отечественном рынке значительно ниже, чем для других стран.

До этого Белоусов заявил, что металлурги должны вернуть бюджету страны 100 млрд руб. сверхдоходов, полученных от высоких цен на продукцию, поставляемую в рамках финансируемых государством проектов.