Сечин: долгосрочная стабильность поставок нефти находится под угрозой из-за недостатка инвестиций

По мере масштабного вакцинирования и снижения воздействия пандемии на мировую экономику спрос на нефть восстановится, и необходимо быть к этому готовыми, отметил в своем докладе «Мировая энергетика на распутье» главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин.

Спрос на энергию будет расти и дальше, и новые волны заражений могут лишь замедлить, но не остановить этот процесс, считает глава «Роснефти». В то же время долгосрочная стабильность поставок нефти находится под угрозой из-за недостатка инвестиций. Это происходит как из-за звучащих требований полного отказа от развития нефтегазового сектора, так и со стремлением мейджоров увеличивать акционерную стоимость и доходы акционеров за счет роста дивидендов и выкупа акций.

В результате прирост запасов нефти и газа в последние годы находится на исторических минимумах и определенный дефицит ресурсов просматривается уже сейчас. «Этот тренд может стать «новой нормой» для мировых мейджоров и привести к истощению ресурсной базы. Мир рискует столкнуться с острым дефицитом нефти и газа», — сказал Игорь Сечин.

Похожий сценарий уже реализовался в металлургической отрасли. Крупнейшие производители железной руды недооценили спрос и произошедшее снижение инвестиций в отрасли привело к дефициту и, практически, двукратному росту цен на железную руду.

По итогам этих событий банк СИТИ в своем отчете обратил внимание на то, что человечество недооценивает важность и значение нефти и газа для мировой экономики, отметил глава «Роснефти». По расчетам банка, вклад нефтегазовых компаний в мировой ВВП в настоящее время впервые превысил их долю в общей капитализации мирового рынка. «То есть нефтегазовая отрасль создает для мира больше ценности, чем получает инвестиций. Мир потребляет нефть, но не готов в нее инвестировать», — сказал Игорь Сечин.