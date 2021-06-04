Путин поставил цель обогнать Европу по сокращению выбросов CO2

Президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, заявил, что в течение 30 лет накопленные объемы углекислого газа в России должны стать ниже, чем в Европе.

Путин также призвал не превращать переход к углеродной нейтральности в инструмент нечестной конкуренции.

«Чтобы решить проблему глобального потепления, только сократить объемы выбросов, конечно, недостаточно. Для достижения так называемой углеродной нейтральности важный показатель - это поглощение парниковых газов», — сказал глава государства.

Ранее Московская биржа зарегистрировала программу биржевых облигаций акционерного общества «Атомный энергопромышленный комплекс», объединяющего гражданские активы госкорпорации «Росатом».

При этом максимальная сумма номинальных стоимостей всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, составляет 100 млрд рублей включительно.