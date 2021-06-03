Кудрин назвал реальным введение безусловного базового дохода в России

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Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин во время Петербургского международного... Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин во время Петербургского международного...
Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин во время Петербургского международного...
Илья Питалев/РИА «Новости»

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, заявил, что введение безусловного базового дохода в России станет реальностью, сообщает РИА «Новости».

«Безусловный базовый доход, о котором теперь часто говорят, я думаю, он в перспективе случится. Когда мы независимо от успеха способностей, положения своей семьи, все-таки выравниваем права и детей, и тех, кто будет иметь к важнейшим социальным услугам и возможностям доступ», — считает Кудрин.

Он видит в ведении этих выплат сокращение роли государства в экономике, которого Кудрин добивался в то время, когда он последовательно занимал посты министра финансов и вице-премьера.

«Я вижу в этом новую роль государства, потому что она создает эти возможности», — добавил Кудрин.

По его словам, социальная ответственность государства перед своими гражданами в современную эпоху становится очень важной чертой.

Первым ввести безусловный базовый доход предложил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.