Кудрин назвал реальным введение безусловного базового дохода в России

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, заявил, что введение безусловного базового дохода в России станет реальностью, сообщает РИА «Новости».

«Безусловный базовый доход, о котором теперь часто говорят, я думаю, он в перспективе случится. Когда мы независимо от успеха способностей, положения своей семьи, все-таки выравниваем права и детей, и тех, кто будет иметь к важнейшим социальным услугам и возможностям доступ», — считает Кудрин.

Он видит в ведении этих выплат сокращение роли государства в экономике, которого Кудрин добивался в то время, когда он последовательно занимал посты министра финансов и вице-премьера.

«Я вижу в этом новую роль государства, потому что она создает эти возможности», — добавил Кудрин.

По его словам, социальная ответственность государства перед своими гражданами в современную эпоху становится очень важной чертой.

Первым ввести безусловный базовый доход предложил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.