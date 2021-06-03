Путин заявил, что экономика России выходит из сложной ситуации
Президент России Владимир Путин заявил, что экономика страны выходит из сложной ситуации, сложившейся на фоне пандемии коронавируса, передает ТАСС.
«Текущая работа продолжается, несмотря ни на какие сложности, в том числе связанные с эпидемией коронавируса. Лучшее подтверждение тому — результаты работы российской экономики в целом», — сказал российский лидер на церемонии подписания инвестиционных соглашений в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Глава государства отметил, что благодаря предпринимателям России удается преодолевать те сложности, с которыми столкнулся весь мир на протяжении 2020 года.
Путин также сообщил, что вновь затронет эту тему в пятницу, 4 июня, во время выступления на пленарной сессии ПМЭФ.
Ранее министр финансов Антон Силуанов, выступая в рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ), предупредил об опасности перегрева экономики.