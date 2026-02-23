Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Спорт

Хоккейные судьи напились в раздевалке после матча ВХЛ

В Норильске судьи устроили пьянку в раздевалке после игры ВХЛ
Фотограф Сергей Лютых

В Норильске судьи устроили пьянку в раздевалке после игры Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) между «Норильском» и «Омскими Крыльями», сообщает «Первый спорт».

По информации источника, один из арбитров записал видео из судейской после игры, имитируя мастурбацию с хоккейной клюшкой на фоне игрового свитера петербургского СКА, размещенного на стене в специальной рамке. На матче в качестве главных арбитров работали Ильнур Хажиев и Иван Шмаков, линейным судьей значился Мирослав Скугарев.

После того, как видео завирусилось в сети, Скугарев извинился за свой поступок со словами «Ну выпил, с кем не бывает?». На фоне произошедшего Федерация хоккея России (ФХР) заявила о бессрочном отстранении судей до выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года после начала специальной военной операции России на Украине приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

Ранее матч КХЛ между «Сочи» и ЦСКА был сорван из-за атаки беспилотников.
 
Теперь вы знаете
Соседи не дают спокойно жить? Как наказать нарушителей и когда закон бессилен
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!