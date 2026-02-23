Хоккейные судьи напились в раздевалке после матча ВХЛ

В Норильске судьи устроили пьянку в раздевалке после игры ВХЛ

В Норильске судьи устроили пьянку в раздевалке после игры Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) между «Норильском» и «Омскими Крыльями», сообщает «Первый спорт».

По информации источника, один из арбитров записал видео из судейской после игры, имитируя мастурбацию с хоккейной клюшкой на фоне игрового свитера петербургского СКА, размещенного на стене в специальной рамке. На матче в качестве главных арбитров работали Ильнур Хажиев и Иван Шмаков, линейным судьей значился Мирослав Скугарев.

После того, как видео завирусилось в сети, Скугарев извинился за свой поступок со словами «Ну выпил, с кем не бывает?». На фоне произошедшего Федерация хоккея России (ФХР) заявила о бессрочном отстранении судей до выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года после начала специальной военной операции России на Украине приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

