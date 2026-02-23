Дворника-мигранта наградили за спасение упавшего из окна мальчика в Петербурге

В Узбекистане наградили дворника за спасение упавшего из окна ребенка в России

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о награждении медалью «Жасорат» («Мужество») гражданина страны Хайрулло Ибадуллаева, который, работая дворником, спас выпавшего из окна ребенка в Санкт-Петербурге. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь главы республики Шерзод Асадов.

В указе президента подчеркивается, что высокой награды мужчина удостоен за проявленные в чрезвычайной и сложной ситуации мужество и самоотверженность при спасении малолетнего ребенка.

Пресс-секретарь Мирзиёева также отметил, что Ибадуллаев рисковал собственной жизнью и здоровьем, наглядно продемонстрировав присущие узбекскому народу высокие качества отваги и героизма.

Шестилетний мальчик выпал из окна квартиры на седьмом этаже жилого дома 22 февраля. Оказавшийся внизу дворник сумел поймать ребенка и смягчить удар от падения собственным телом. Как позднее уточнили в экстренных службах города, мать мальчика находилась в другой комнате, а на окнах отсутствовали специальные блокираторы.

Личность героя быстро установили — им оказался гражданин Узбекистана Хайрулло Ибадуллаев, о чем сообщило агентство миграции республики. Выяснилось, что мужчина приехал в Россию четыре месяца назад на заработки: ему надо обеспечивать четверых детей и больных родителей.

Вскоре после инцидента дворник делился с журналистами, что заметил мальчика на карнизе и кричал ему, убеждая вернуться в квартиру, однако тот не послушался и сорвался. По словам мужчины, при падении ребенок ударил ему ногами в грудь, поэтому он и сам повалился на землю. Ибадуллаев пытался сам оказать пострадавшему первую помощь, но быстро сориентировался и отнес в подъезд, где они с консьержкой вызвали скорую.

Мальчика госпитализировали в шоковом состоянии, с ним в больницу поехала мать. У ребенка травмы грудной клетки, голени и закрытая черепно-мозговая травма.

Ранее в Сети появилось видео спасения выпавшего из окна мальчика дворником.