Актер из «Глухаря» получил ранение на СВО

Российский актер Олег Протасов, известный зрителям по сериалу «Глухарь», получил осколочное ранение в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом он сообщил в программе «Звезды сошлись».

Протасов рассказал, что был ранен ночью во время одной из поездок с концертом на фронт. По его словам, взрывной волной выбило стекла, осколки от которого разлетелись по комнате, где ночевал актер, и ранили его в руку.

«После концерта мы легли спать с 18 на 19 июля — две мины прилетело», — поделился подробностями Протасов.

Актер посещает зону СВО, начиная с 2022 года. За это время он был на передовой с 11 концертами.

Олег Протасов — заслуженный артист РФ, поэт и исполнитель русского шансона. Кроме того, он сыграл роли в нескольких криминальных и детективных сериалах. В списке его самых известных работ такие проекты, как «Глухарь», «Зона» и «Бумер: Фильм второй».

До этого актер Сергей Базанов, сыгравший в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», заключил контракт с Минобороны РФ и отправился в зону проведения специальной военной операции.

Ранее ушедший на СВО волонтер заявил, что удивил Путина.