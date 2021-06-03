Коллекторы обвинили Милонова в разжигании ненависти

Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что юристами проводится правовая оценка заявлений депутата Виталия Милонова, который назвал коллекторов «животными» и предложил лишать их пенсии.

«Если внимательно послушать интервью, ведущая спросила (Милонова — прим. ред.), не нарушает ли он Уголовный кодекс, разжигая вражду и ненависть. На что депутат государственный Думы сказал: «Да, я это делаю, я разжигаю», — отметил он.

По словам Мехтиева, при необходимости материалы будут направлены юристами в Следственный Комитет.

«Разбираться с этим должны соответствующие органы. В Уголовном кодексе есть статья за разжигание вражды с использованием служебного положения. Я понимаю, что нужны голоса, кликабельность, но давайте называть вещи своими именами – это нарушение закона», — сказал он.

По мнению президента Национальной ассоциации коллекторских агентств, у депутата заканчивается мандат, поэтому таким способом он хочет привлечь к себе внимание.

«Господин Милонов считает себя глубоко верующим человеком, но любой верующий человек любой религии вряд ли в публичном пространстве будет заниматься оскорблениями», — добавил Мехтиев.

Ранее Милонов предложил лишить пенсии российских граждан, занимающихся коллекторской деятельностью, а также на законодательном уровне запретить бывшим коллекторам занимать любую должность.