Евтушенков призвал правительство изменить «правила игры» для бизнеса

Совладелец АФК «Система» Владимир Евтушенков, комментируя причины роста цен на социально значимые продукты, призвал правительство России изменить «правила игры» для бизнеса. Об этом он сказал в интервью РБК.

12 мая премьер-министр Михаил Мишустин, выступая перед депутатами Государственной думы с отчетом о работе правительства за 2020 года, назвал «жадность отдельных производителей и торговых сетей» одной из причин роста цен.

Компании «Система» принадлежит агрохолдинг «Степь», занимаюйщийся помимо прочего производством сахара. Цены на этот продукт также резко подорожали с начала 2021 года, отметили в РБК. Евтушенков не захотел комментировать рост цен на сахар и не сказал, как именно следует корректировать «правила игры».

По его словам, мерить всех под одну гребенку нельзя, бизнес разный.

«К примеру, взять нас: мы не выплачиваем дивиденды миллиардами долларов. У нас они чрезвычайно скромные и не оседают на счетах», — сказал Евтушенков.

По его словам, почти все деньги АФК уходят на развитие или уплату процентов по долгам — по итогам 2020 года долг компании составил 190,4 млрд рублей.

Ранее замминистра Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что министерство выступает за повышение ритейлом закупочных цен на куриные яйца, чтобы не допустить сокращения производства этой продукции и дефицита на продовольственном рынке.

До этого глава Минпромторга Россиии Денис Мантуров назвал ситуацию с ценами на социально значимые товары относительно стабильной и призвал не заигрываться с регулированием их стоимости.