Италия в ближайшее время объявит дату открытия границ для россиян

В ближайшее время власти Италии объявят, когда российские туристы смогут въехать в страну. Об этом сообщил посол республики в РФ Паскуале Терраччано, пишет ТАСС.

«Надеюсь, что в ближайшее время об этом будет объявлено. Уверен, что это [открытие страны для российских туристов] произойдет в течение лета», — сказал Терраччано.

В то же время он уточнил, что точная дата пока не известна.

В Италии коронавирусом заразились 4 220 304 человека, из которых 3 868 332 выздоровели, еще 126 221 скончался.

Ранее Италия отменила обязательный карантин для приезжающих из стран ЕС, зоны Шенгена, а также Великобритании и Израиля.

До нововведения всем приезжающим из европейских стран необходимо пройти пятидневный карантин, а после него — сдать тест на коронавирус. С 16 мая будет достаточно предъявить отрицательный результат теста.