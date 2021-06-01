Россия приветствует отказ США от санкций по «Северному потоку — 2»

В Кремле приветствуют решение США отказаться от санкций против «Северного потока – 2». Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости.

«Президенту Путину известно об этих заявлениях из Вашингтона, и российская сторона эти заявления приветствует», — сказал Песков журналистам.

1 апреля компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG (100-процентная дочерняя компания «Газпрома») сообщила, что газопровод «Северный поток — 2» построен на 95%, осталось проложить около 121 км труб. Через некоторое время Минюст США утвердил два пакета санкций против газопровода, однако окончательное решение все еще не было принято. В итоге, администрация президента США Джо Байдена решила не вводить санкции против компании-оператора потому, что газопровод уже практически достроен и штрафные меры на данном этапе могут быть лишь «контрпродуктивными».

Ранее глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что в случае запуска российского газопровода «Северный поток — 2» Украина понесет миллиардные убытки. Он также пожаловался на сокращение транзита российского газа через Украину. В Кремле заявили, что Россия не планирует отказываться от транзита газа в Европу через Украину даже после завершения соответствующего договора Киева и Москвы.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.