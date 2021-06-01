Специалисты рассказали, сколько лет россиянам требуется для накопления на квартиру

Россиянам в среднем нужно порядка девяти лет, чтобы накопить средства на приобретение собственной квартиры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аналитические материалы Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

Отмечается, что в период с 2017 года по 2019 год жители страны могли приобрести жилплощадь в течение восьми лет. В минувшем году доля накоплений одного условного гражданина уменьшилась на 11,3 п. п. по сравнению с 2019 годом.

«При этом доля накоплений в целом по России по итогам 2020 года составила бы 10,8% по сравнению с 12,1% годом ранее», — указано в материале.

По данным аналитиков, пандемия коронавируса, негативно сказавшаяся на доходах населения и росте цен на жилье на фоне введения программы льготной ипотеки под 6,5%, ударила по возможностям людей купить собственную квартиру.

Больше всего убытки понесли жители Кабардино-Балкарской Республики, Чувашской Республики и Республики Алтай, а также Ленинградской области и Ставропольского края, где срок накопления на условную квартиру вырос на три года и более. В Карачаево-Черкессии время накопления увеличилось почти на десять лет.

Ранее сообщалось, что в России с начала 2021 года поднялись цены на комнаты.