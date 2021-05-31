Источник назвал дату возобновления авиасообщения России и Турции

Перелеты между Россией и Турцией начнутся не раньше июля. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По его словам, эти сроки зависят от развития ситуации с коронавирусом.

«После принятия соответствующего решения авиакомпаниям потребуется до двух недель на подготовку рейсов и внесение изменений в расписание. То есть полеты могут быть на практике возобновлены не ранее июля», — сообщил источник.

Ранее сообщалось, что Россия сохранит ограничение авиасообщения с Турцией после 1 июня. 12 апреля российский оперштаб принял решение приостановить авиационное сообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу в стране.

В Турции коронавирусом заразились 5 242 911 человек, из которых 5 105 042 пациента выздоровели, 47 405 скончались. За последние 24 часа в стране выявили 6 933 случая.