В Кремле оценили слова Белоусова о возвращении металлургами в госбюджет 100 млрд рублей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление первого вице-премьера России Андрея Белоусова о том, что металлурги должны вернуть бюджету страны 100 млрд рублей сверхдоходов. Он уточнил, осведомлен ли глава государства об этом.

«Да, президент знает, действительно цены были очень высокие, действительно образовались дополнительные прибыли. Президенту об этом известно, и правительство, как следует из слов вице-премьера, занимается этим вопросом вместе с участниками бизнеса», — уточнил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что в данном случае вряд ли стоит виновных в связи с тем, что это обычные экономические реалии.

«Бизнес зарабатывает деньги, государство получает налоги, и когда возникает диспропорция, государство эту диспропорцию выравнивает», — сказал Песков.

Ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что металлурги должны вернуть бюджету страны 100 млрд рублей сверхдоходов, полученных от высоких цен на продукцию, поставляемую в рамках финансируемых государством проектов.