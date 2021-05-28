Россия и Пакистан начали строить газопровод «Пакистанский поток»

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов и посол Пакистана в РФ Шафкат Али-Хан подписали документ, который позволяет начать строительство газопровода «Пакистанский поток» (бывший «Север - Юг»). Об этом говорится в сообщении Минэнерго РФ, передает ТАСС.

«Профильными ведомствами наших стран проведена большая работа по подготовке этого протокола, его подписание позволит нашим компаниям в самое ближайшее время начать практическую реализацию проекта, тем самым помочь пакистанской стороне укрепить собственную энергетическую безопасность и повысить использование природного газа как экологически чистого источника энергии», — сообщил Шульгинов.

Соглашение по строительству газопровода «Север — Юг» страны подписали в 2015 году. Его протяженность составит 1,1 тыс. км, а пропускная способность будет достигать до 12,4 млрд куб. м в год.

В 2021 году Россия и Пакистан решили переименовать совместный проект строительства газопровода в «Пакистанский поток».