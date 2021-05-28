Россия и Пакистан подписали соглашение по строительству «Пакистанского потока»

Российский министр энергетики Николай Шульгинов и посол Пакистана в России Шафкат Али-Хан подписали документ, который позволит в ближайшее время начать практическую реализацию проекта строительства газопровода «Пакистанский поток» (бывший «Север - Юг»). Об этом говорится в сообщении Минэнерго России.

«Профильными ведомствами наших стран проведена большая работа по подготовке этого Протокола, его подписание позволит нашим компаниям в самое ближайшее время начать практическую реализацию проекта, тем самым помочь пакистанской стороне укрепить собственную энергетическую безопасность и повысить использование природного газа как экологически чистого источника энергии», — приводит министерство слова Шульгинова.

Россия и Пакистан переименовали совместный проект строительства газопровода «Север-Юг» в «Пакистанский поток» в марте. Уточнялось, что российские инвесторы получат не менее 26% акций газопровода. Контрольный пакет акций, согласно документу, останется у пакистанской стороны.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщал, что российская сторона надеется, что все оставшиеся технические вопросы для начала строительства газопровода «Пакистанский поток» в ближайшее время согласуют.