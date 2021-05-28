Матвиенко назвала заявление о «грязном» газе из РФ примером недобросовестной конкуренции

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала заявление министра энергетики США Дженнифер Грэнхолм о том, что российский природный газ «самый грязный» в мире. Об этом сообщает ТАСС.

«Мне кажется, что это как раз пример использования зеленой повестки для манипулирования, недобросовестной конкуренции. Для такого рода высказывания нет никаких объективных оснований», — сказала она.

Матвиенко напомнила, что российские углеводороды поступают в страны Европы и другие страны мира с 1950-х годов. Она подчеркнула, что Россия никогда не получала каких-либо претензий в свой адрес от этих государств.

Спикер добавила, что вред от разработки газа в Соединенных Штатах, по оценке специалистов, в четыре раза выше, чем углеродный след газодобычи в России.

Ранее Вице-премьер России Александр Новак также прокомментировал утверждения о неэкологичности российского газа.

Накануне министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм назвала российский газ «самым грязным» в мире. Она также подтвердила, что ведомство выступает против запуска российского газопровода «Северный поток – 2».

В рамках «Северного потока — 2» предполагается строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.