Оператор «Северного потока-2» ответил на жалобы Польши и Прибалтики

Компания Nord Stream 2 AG направила в Суд справедливости ответ на жалобы Польши, Латвии и Эстонии в деле о поправках к газовой директиве ЕС, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на отчет «Газпрома».

Поправки к Третьей газовой директиве ЕС вступили в силу в мае 2019 года. Они предназначены для регулирования импорта газа в Евросоюз из третьих стран. Согласно заявлению «Газпрома», поправки носят дискриминационный характер и приняты с нарушением процедурных правил, принципов равноправия и пропорциональности, а также со злоупотреблением полномочиями.

По этой причине Nord Stream 2 AG, которая является дочерней компанией «Газпрома», в июле того же года обратилась в суд. Иск был отклонен спустя год по процессуальным основаниям.

«18 мая 2021 года «Норд Стрим 2 АГ» направила ответ на возражения Польши, Латвии и Эстонии (ранее заявивших о присоединении к процессу) на жалобу от 28 июля 2020 года», — сказано в сообщении.

Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что республика оказывает давление на Соединенные Штаты по вопросу, связанному с санкциями против магистрального газопровода «Северного потока — 2».

В рамках «Северного потока — 2» предполагается строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии.